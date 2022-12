C’est sans doute un immense soulagement pour les salariés après des semaines de tensions qui avaient même explosé en émeutes : Foxconn vient de lever la plupart des restrictions dans son immense usine de production d’iPhone située à Zhengzhou (Chine). La cafétéria du site a rouvert ses portes et les ouvriers ne sont plus obligés d’emporter leur repas au dortoir. Foxconn met aussi un terme au système « point à point » qui empêchait les employés de se déplacer librement entre leurs dortoirs et le campus de l’usine.

Les repas ne sont plus gratuits en revanche (ils l’étaient durant la période de confinement), et leur coût sera prélevé directement sur la fiche de salaire (15 yuans par jour pour les travailleurs réguliers) à partir de ce vendredi 16 décembre et jusqu’au 31 décembre. Les salariés atteints par le Covid et mis en isolement continueront à bénéficier de repas gratuits. Malgré l’allègement des restrictions, l’augmentation du nombre de salariés infectés fait craindre un retour lent à la normale, ce qui ne fait pas les affaires d’Apple en cette période de frénésie d’achats.