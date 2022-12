Shantaram n’aura pas de suite, Apple TV+ a décidé d’annuler la série avec Charlie Hunnam après seulement une saison. La raison est simple : le succès n’est pas au rendez-vous, selon Deadline.

Shantaram suit un fugitif nommé Lin Ford (joué par Charlie Hunnam) qui cherche à se perdre dans la vibrante et chaotique ville de Bombay des années 1980. Seul dans une ville inconnue, Lin se bat pour éviter les problèmes qu’il fuit dans ce nouvel endroit. Après être tombé amoureux d’une femme énigmatique et intrigante nommée Karla, Lin doit choisir entre la liberté ou l’amour et les complications qui l’accompagnent.

Outre Charlie Hunnam, le casting comprend Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph et Shiv Palekar.

La série a fait ses débuts sur Apple TV+ le 14 octobre dernier. Trois épisodes ont été disponibles à cette date, puis les spectateurs ont pu en découvrir un nouveau chaque vendredi. Le 12e et donc dernier épisode au vu de l’information du jour est sorti aujourd’hui sur la plateforme de streaming.

Il est vrai que Shantaram ne connait pas une certaine popularité, en comparaison avec d’autres programmes qui arrivent à se faire remarquer sur les réseaux sociaux notamment. L’un d’entre eux est Ted Lasso.