Deux personnes ont fait un braquage dans une boutique de Bouygues Telecom dans le 17e arrondissement de Paris et ont volé une trentaine d’iPhone au total. Le butin est estimé à 30 000 euros. Les policiers du premier district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations et des constatations sur place.

Mercredi, les deux braqueurs sont arrivés sur un scooter vers 10h40 et ont fait irruption dans la boutique Bouygues Telecom, en gardant leur casque pour dissimuler leur visage. « Ils ont exhibé une arme de poing — un revolver — et se sont emparés d’une trentaine de téléphones neufs, uniquement des iPhone », a confirmé une source à Actu17. Les deux complices sont repartis sur leur deux-roues en direction de la porte Maillot. Aucun coup de feu n’a été tiré et il n’y a pas de blessé à déplorer.

En soi, les iPhone volés vont devenir des briques. En effet, Bouygues Telecom n’a qu’à partager à Apple la liste des numéros IMEI (qui sont propres à chaque téléphone) et le fabricant pourra les bloquer à distance. Il y aura également un blocage au niveau de tous les opérateurs. Les braqueurs pourront éventuellement faire de la revente de composants, mais ça s’arrêtera là.

La boutique Bouygues Telecom qui a connu le braquage se situe au 72 avenue des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris. Il se trouve qu’une boutique SFR à proximité a connu une situation similaire le mois dernier. Les braqueurs avaient volé des iPhone 14 puis sont repartis. Deux suspects avaient été interpellés peu après à leur domicile. Pour information, la boutique SFR a connu deux braquages en l’espace d’un mois.