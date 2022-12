Apple était partant pour obtenir pour obtenir les droits pour le football américain avec le NFL Sunday Ticket, au point de débourser 2 milliards de dollars. Cela remontait à février 2022. Aujourd’hui, Apple a décidé d’abandonner les négociations.

Le Sunday Ticket est un pack sportif qui regroupe la diffusion des matchs de la saison régulière de la NFL (à savoir le football américain) non disponibles sur les chaînes affiliées. Actuellement, c’est DirecTV qui détient les droits suite à un accord signé en 2014 pour la somme de 1,5 milliard de dollars. Le groupe facture aux clients entre 290 et 400 dollars par saison pour voir les différents matchs.

Selon Puck, Apple s’est retiré de l’accord parce que la société « ne voit pas la logique », et non parce qu’elle ne peut pas payer le prix demandé par la NFL, qui serait maintenant de 3,5 milliards de dollars. Les restrictions de l’accord comprennent l’absence de droits internationaux, les coupures géographiques (un seul diffuseur selon l’État/région) et un prix d’abonnement minimum imposé afin que la NFL ne cannibalise pas ses accords de diffusion existants avec CBS et Fox, des diffuseurs américains.

Le fabricant de l’iPhone voulait obtenir les droits sur des aspects qui ne sont pas inclus dans l’accord du Sunday Ticket, et a également exprimé son inquiétude quant à certaines des limitations qui accompagnent le forfait. Apple avait notamment envie de proposer les matchs avec l’abonnement mensuel pour Apple TV+ (6,99€/mois), mais la NFL n’était pas vraiment partante pour un tel geste.

Ainsi, Amazon et Google (avec YouTube) restent les deux groupes qui peuvent encore mettre la main sur les droits du NFL Sunday Ticket. Les deux sociétés ont déjà fait des offres, mais il n’est pas précisé laquelle des deux intéresse le plus la NFL.