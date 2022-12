Décidément, Apple a bien du mal à se faire au désir de syndicalisation d’une partie croissante de ses salariés. A contrario de Microsoft, seul GAFAM à réellement soutenir la création de syndicats, la firme de Cupertino tente les manoeuvres les plus « borderline » pour mettre un terme aux velléités syndicales qui bourgeonnent dans ses Apple Store. Ainsi, le Communications Workers of America accuse officiellement Apple d’avoir mis sur pied un groupe de travail dans l’Apple Store d’Easton Town Center à Columbus (Ohio), un groupe composé en partie de managers et dont l’objectif serait de freiner le mouvement syndical. « Ce type d’action est interdit par les lois fédérales américaines » rapelle le CWA.

Le CWA pointe aussi du doigt l’organisation de réunions clairement anti-syndicales, des accusations qui ne sont pas nouvelles et qui concernent d’autres Apple Store où les salariés ont tenté de se syndiquer. « Si la direction tenait vraiment à ce que les travailleurs aient une voix au travail, ils les dirigeraient vers l’Apple Retail Union/CWA, qui est dirigé par des travailleurs et non par des patrons. » déclare Sara Steffens, la secrétaire-trésorière de la CWA. Pour rappel, les employés de l’Apple Store du Maryland et de l’Apple Store Penn Square Store dans l’Oklahoma ont déjà voté la création d’un syndicat en interne.