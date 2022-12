Pour la première fois, Apple s’est fendu d’un bêtisier pour l’une des séries de son service de streaming Apple TV+. Si le le genre du « bêtisier de tournage » est presque devenu une tradition, Apple résistait jusque là (pas assez premium pour la pomme ?) et proposait uniquement des featurettes. L’excellente série de comédie Acapulco, avec en vedette Eugenio Derbez, a donc droit au bêtisier de sa saison 2 ; fous rires incontrôlables, lignes de dialogue qui ne veulent pas sortir, on reste ici dans les limites gentillettes de la bienséance pour le genre, au point que ce bêtisier aura plus le mérite de nous convaincre de la bonne ambiance lors du tournage que de nous faire rire aux éclats.



L’ambiance était visiblement tout aussi bonne sur le set de Spirited, la comédie musicale de Noel avec Ryan Reynolds et Will Ferrell en vedettes. Le film est déjà le plus gros carton de la plateforme, mais Apple en rajoute tout de même une grosse couche avec un karaoké sur l’une des séquences musicales du métrage. Sur l’air du morceau « That Christmas Morning Feelin », les acteurs s’en donnent vraiment à coeur joie, ce qui nous donne l’occasion de rappeler qu’il vous faut ASBOLUMENT regarder ce film en version originale sous-titrée (les passages chantés sur la VF tiennent du joyeux massacre).