Le record ne sera pas atteint, mais tout de même : l’Apple 1 numéroté à la main par Steve Jobs en personne s’est finalement adjugé aux enchères à un peu plus de 442 000 dollars, soit un montant un poil supérieur à l’objectif du commissaire priseur. L’apple 1 avait proposé aux enchères au prix initial de 37 000 dollars. L’Apple 1 remis en état de marche par l’expert Corey Cohen en 20018 est numéroté à la main 01-00002, une inscription réalisée par Steve Jobs en personne ! La machine est répertoriée sous le numéro 78 dans les registres de l’Apple 1, ce qui signifie qu’elle fait partie des 100 premiers Apple -1, (sur environ 500 appareils au global) à sortir des ateliers de fortune montés par Jobs et Wozniak.

La carte mère est accompagnée du manuel d’utilisation original Apple-1, de l’interface Apple Cassette, de deux manuels ACI originaux, d’un clavier ASCII d’époque, d’un moniteur vidéo Sanyo 4205, ainsi que de câbles et du connecteur d’alimentation. d’autres objets en relation avec Steve Jobs ont été vendus lors de cette même vente aux enchères en ligne, soit une brochure NeXT signée par Steve Jobs (18210 dollars) ou bien encore d’un modèle de préproduction de NeXT Computer datant de 1988 (6094 dollars)