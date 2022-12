Le jeu de skateboard est plutôt bien représenté sur mobile (ne serait-ce que l’excellent Skate City sur Apple Arcade), mais Perfect Grind s’éloigne pas mal des canons du genre avec un mode construction de skate-park extrêmement détaillé et la possibilité de diriger des skaters assez fantaisistes, comme une banane par exemple ! La DA colorée et le rendu en cel shading rappelle instantanément le cultissime Jet Set Radio de la Dreamcast, mais ici, il faudra surtout effectuer les figures les plus stylées pour cumuler les points. Réalisé par le tandem Jonathan Lanis et Resa Liptura et édité par Noodlecake Games, Perfect Grind promet pas mal de fun et de skill aussi, sachant que le jeu a été conçu comme « une lettre d’amour aux jeux Tony Hawk Pro Skater mais avec un focus sur le mobile ».



De fait l’interface du jeu a été pensée pour le tactile, au point qu’il serait possible d’enchainer les figures avec un seul doigt ! Perfect Grind sera gratuit au téléchargement, un unique achat in-app permettant de faire sauter les pubs et d’accéder à l’ensemble des niveaux, des missions et au mode création de skate-parks. Le jeu sera disponible le 12 janvier prochain dans l’App store et peut déjà être précommandé à cette adresse.