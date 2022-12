Dans la foulée d’iOS 16.2, Amazon lance à son tour Matter, le protocole domotique « universel », et malheureusement iOS est un peu la dernière roue du carrosse puisque la compatibilité avec l’écosystème Apple ne sera effective que l’an prochain (sans date précise). L’absence de compatibilité directe de Matter avec iOS ne signifie pas pour autant que les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas du tout utiliser Matter avec leurs iPhone : Matter reste en effet accessible… dans le seul écosystème Alexa et avec la quasi totalité des modèles Echo (de l’Echo Dot de 5ème génération à l’Echo Studio en passant par l’Echo Flex ou l’Echo Show 8). Cela signifie en revanche qu’il ne sera toujours pas possible de gérer ces appareils dans l’app Maison (et pas plus dans Google home d’ailleurs). La mise à jour Matter pour les appareils sus-cités est automatique (et effective donc aussi pour les utilisateurs sous iOS).

Les enceintes Echo d’Amazon sont compatibles Matter avec une quantité encore limitée d’objects connectés, soit quelques ampoules ou interrupteurs connectés, et encore, ceux qui assurent la connexion en Wi-Fi. Les appareils Bluetooth ne seront compatibles qu’en 2023 là encore. Autant dire que le lancement de Matter chez amazon est encore bien timide et que la promesse d’une même chaine domotique réunissant les produits de différents fabricants reste encore globalement de l’ordre du fantasme.