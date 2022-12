Les analystes de JP Morgan tablent toujours sur une diminution des ventes d’iPhone sur le trimestre en cours, mais l’ampleur de cette baisse est elle-même revue… à la baisse : « Alors que l’extension rapide des délais de livraison de l’iPhone 14 Pro / Pro Max a ralenti et a en fait commencé à se modérer ces dernières semaines, elle reste toujours élevée par rapport aux délais de livraison observés avant l’épidémie de COVID à Zhengzhou » précise la note de JP Morgan. JPM estime désormais que la baisse de production (et de vente) correspond à 4 millions d’unités, ce qui est un poil mieux que la prévision de JPM datée du mois de novembre (5 millions d’iPhone produits en moins sur la période). En revanche, JP Morgan a calculé que la baisse du chiffre d’affaires liés à cette perte de production sera plus forte qu’anticipé.

Apple produirait donc 70 millions d’iPhone sur le Q4, soit 4 millions de moins que lors du Q4 2021. La firme de Cupertino se rattraperait en partie sur le premier trimestre 2023, avec des ventes en hausse de 2 millions d’unités (soit 63 millions au total). Sur l’ensemble de l’année à venir, Apple écoulerait 235 millions d’iPhone, soit une baisse des ventes de 5ù par rapport aux 237 millions d’iPhone écoulés en 2022. Le chiffre d’affaires d’Apple cuminerait tout de même à 405 milliards de dollars en 2023, là encore en légère baisse par rapport à 2022 (407 milliards de dollars). Loin de la catastrophe en somme… Une fois n’est pas coutume, JPM considère que ces prévision légèrement baissières auront toutefois un impact sur AAPL : la nouvelle prévision de cours reste tout de même très élevée, à 190 dollars l’action, soit 0 dollars de moins que l’objectif de cours précédent (200 dollars).