WhatsApp Messenger (Lien App store – Gratuit – iPhone/iPad) s’est doté d’une nouvelle option – particulièrement bien pensée – permettant d’annuler la suppression d’un message (supprimer la suppression en quelque sorte…). « Nous sommes tous passés par là, mais maintenant vous pouvez ANNULER lorsque vous supprimez accidentellement un message pour vous que vous vouliez supprimer pour tout le monde ! » précise le compte Twitter de l’app.

"Delete for Me" 🤦🤦🤦

We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r

— WhatsApp (@WhatsApp) December 19, 2022