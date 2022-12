Apple TV+ prend date pour la saison 2023 de la Ligue américaine de Football (pardon, « soccer » dans la langue de Bill Burr). Les premiers matchs de la MLS sont programmés au 1er février 2023 et les amateurs de soccer devront débourser la coquette somme de 14,99 dollars par mois (ou 79 dollars le « Season Pass ») pour ne rien louper des futures confrontations. Le calendrier complet de la saison sera retransmis sur Apple TV+, soit le championnat de la MLS, la Rivalry Week, le All-Star Game, le Decision Day, ainsi que les playoffs (oui, on dirait pas mal le vocabulaire de la NBA…). Si le championnat américain est encore loin des grands championnats européens, le niveau a tout de même beaucoup progressé ces dernières années, preuve en est d’ailleurs la présence de l’équipe de foot US à la dernière coupe du monde. Le transfert de pas mal de joueurs étrangers formés en Europe ou en Amérique Latine a aussi participé à cette montée en puissance.

Apple a tout de même lâché 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion de la MLS sur 10 ans (ce qui reste très peu par rapport aux droits de diffusion de la NBA ou de la NFL) des droits qui couvrent la diffusion des matchs à l’international. Une centaine de pays devraient d’ailleurs accéder à la MLS via Apple TV+, dont la France (les prix de l’abonnement en euros n’ont pas encore été confirmés). A noter qu’en tant que propriétaire des droits de diffusion, Apple en a aussi profité pour décaler l’heure des coups d’envoi à 19h30, histoire que les matchs de la MLS ne rentent pas en concurrence avec ceux de la NLF ou de la MLB (base-ball). Pour rappel, Apple s’est retiré de l’appel d’offres sur les droits de diffusion de la NFL ( Foot US), jugeant que le montant des droits (2,5 milliards de dollars) était bien trop élevé et sachant que ce montant ne couvrait pas la diffusion des matchs à l’international.