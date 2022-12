Endling – Extinction Is Forever, le jeu d’aventure narratif d‘Herobeat Studios, prend enfin date sur iOS. Disponible sur consoles et PC depuis plusieurs mois, le jeu propose de diriger une famille de renard (maman renard en tête et ses renardeaux en tête, papa renard en vacances), et bien entendu, de nombreux obstacles et péripéties attendent la petite troupe. La direction artistique en low poly est de toute beauté, les animations sont soignées et le gameplay (assez classique sur le fond) fait beaucoup penser à ou à Limbo, avec des phases d’infiltration récurrentes.



Cette trame narrative naturaliste n’oublie pas le couplet sur la nécessaires préservation de l’écosystème naturel (la famille renard fait face notamment à un immense feu de forêt), ce qui ne mange pas de pain en ce temps de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, la bande sonore et musicale est particulièrement réussie, facilement dans le top 5 des plus belles BO de l’année dans le secteur du jeu vidéo. Endling – Extinction Is Forever sera disponible sur iOS le 7 février prochain au prix de 10 euros. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.