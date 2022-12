Il est de notoriété publique qu’Apple rafle le gros des bénéfices du secteur mobile, et il en va de même d’ailleurs pour tous les secteurs hardware dans lesquels la firme de Cupertino propose des produits à la vente (Mac, iPad, AirPod, Apple Watch, etc.). Ce que l’on sait un peu moins en revanche, c’est qu’Apple domine presqu’autant le secteur mobile en terme de chiffre d’affaires. Counterpoint Research a fait ses petits calculs, et en conclut qu’Apple a même augmenté sa part sur le chiffre d’affaires globale du secteur mobile. Lors du Q3 2021, cette part était de 37,1% (ce qui est déjà énorme), et passe à 42% sur le Q3 2022 ! Samsung est loin derrière (18% du CA du secteur mobile, et Xiaomi doit se contenter d’une portion de 8,3%.

Dans un contexte mondial pourtant difficile, Apple st parvenu à augmenter son CA de 10% sur un an (sur la division iPhone), et son prix moyen d’achat d’un iPhone de 7%. Il est à noter que les smartphones compatibles 5G représentent désormais 80% du chiffre d’affaires du secteur (69% l’an dernier sur le Q3)