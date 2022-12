Comme annoncé, les employés de plusieurs Apple Store australiens (et membres de syndicats) se sont mis en grève pour protester contre leurs conditions de travail et pour une revalorisation de leurs salaires. Ces derniers demandent aussi à Apple de reprendre les négociations que le californien souhaitait reporter à l’an prochain. Les travailleurs du syndicat australien des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide (RAFFWU) ont débrayé à partir de 15 heure (heure locale) ce vendredi 23 décembre. Ces quelques heures de grève à la veillée de Noël pourrait se traduire par un petit manque à gagner côté Apple, cette période étant marquée par des ventes massives, aussi bien en ligne qu’en boutiques.

Les travailleurs en grève souhaite aussi une révision d’un accord de 2014 qui refuse aux employés « les week-ends, les jours de congé consécutifs, les horaires fixes, les jours de travail fixes, les pauses de 12 heures entre les quarts de travail, ainsi que heures supplémentaires à meilleur taux horaire ». A noter que cette seconde grève des Apple Store australiens est aussi la seconde grève nationale dans l’histoire du commerce de détail australien. Pas très glorieux pour la firme à la pomme…