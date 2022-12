Les ingénieurs Apple auraient-ils été trop gourmands concernant le GPU du processeur A16 de l’iPhone 14 Pro ? Si l’on en croit le site The Information, l’équipe en charge des SoC Ax et Mx aurait été beaucoup trop ambitieuse concernant certaines caractéristiques du GPU intégré au SoC A16 (il était initialement prévu que ce GPU gère en natif les calculs de ray tracing). Un prototype avancé du A16 équipé de ce nouveau GPU ultra puissant s’est avéré bien trop énergivore, mais Apple ne s’est rendu compte de ce problème qu’à un stade déjà avancé du cycle de développement.

Sachant qu’il ne restait plus assez de temps avant le lancement de l’iPhone 14 Pro, Apple aurait alors décidé en catastrophe de placer dans le A16 un GPU avec une architecture quasi identique à celle du GPU du A15. Cela expliquerait pourquoi la différence de performances GPU est réellement minime entre le A15 et le A16.

Toujours selon the Information, cet incident de prototypage, sans précédent pour Apple, aurait pour cause la large restructuration de l’équipe en charge des puces graphiques. Plusieurs managers et chef de projets auraient été écartés du projet (ou auraient quitté la société), y compris des éléments clefs qui avaient contribué à la domination d’Apple dans le secteur des puces mobiles.