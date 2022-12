Les rumeurs indiquaient il y a quelques mois que LG Innotek travaillait sur une nouvelle génération de capteur à gros zoom pour les mobiles. The Elec croit aujourd’hui savoir que le fabricant va investir 1,28 milliards de dollars (1.65 trillion de won) dans la construction d’une nouvelle usine qui produira des modules photo, des actuateurs ainsi qu’une nouvelle génération de capteur Zoom, tous destinés à l’iPhone 15.

Le capteur à grossissement optique (zoom) sera l’une des principales nouveautés « photo » de l’iPhone 15 : sa conception « pliée » permet de courber la lumière grâce à un prisme avant de la transmettre au capteur d’image. Ce type de capteur plié est généralement plus fin qu’un capteur conventionnel, ce qui pourrait diminuer l’épaisseur du bloc photo au dos de l’iPhone 15. Les capteurs pliés sont obligatoirement épaulés par des actuateurs capables de changer rapidement et précisément la position des lentilles. Outre ce capteur zoom, LG Innotek prendrait en charge la production de la quasi totalité des capteurs des prochaines gammes d’iPhone 15 et iPhone 15 Pro.