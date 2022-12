Une tradition pour le moins étrange veut que lors de la veillée de Noël il soit permis (voire conseillé) de porter les pulls les plus moches et les plus ringards possible, et bien sûr avec des motifs dans la thématique des fêtes. Après tout, les décorations des sapins ne sont pas toujours un sommet d’élégance raffinée, sans même parler de l’ambiance festive parfois assez lourdingue (oh oh oh !). Bref, pour garder toute la magie de Noël intacte, on ne saurait trop vous conseiller les fonds d’écrans de Noël volontairement moches de Basic Apple Guy. Couleurs pas terribles, motifs à la rue (mais vintage, avec un beau logo pomme comme dans les années 70-80) et même un chouette effet de maille, comme si l’on avait vraiment filé à votre Mac ou à votre iPhone un de ces pulls plein de mauvais goût.

Les deux motifs présentés sont disponibles en résolution 5120×2880 pour les Mac et l’iMac 5K, en 2560×1600 pour les MacBook et MacBook Air à partir de 13 pouces, et en 1284×2778 pour l’iPhone (jusqu’à l’iPhone 12 Pro Max, mais ça devrait aller pour les derniers modèles).