Plusieurs personnes ont reçu un nouvel iPhone comme cadeau de Noël et le téléchargement d’applications (comme notre app iAddict v5) a été l’une des tâches importantes. Sans surprise, les applications des réseaux sociaux dominent largement les téléchargements.

L’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store français depuis Noël est Snapchat (comme les années précédentes). On retrouve ensuite YouTube et TikTok. Instagram arrive au pied du podium. WhatsApp est juste derrière à la cinquième place. Le reste du top 10 comprend Spotify, Netflix, CapCut, Gmail et Google.

On peut donc voir que les réseaux sociaux sont accompagnés par des applications de vidéo et de messagerie. On notera également que Facebook est en difficulté par rapport à ses concurrents, étant à la 12e place avec son application principale. Messenger est juste derrière à la 13e place. Meta, qui n’est autre que la maison-mère, arrive au moins à avoir deux de ses applications (Instagram et WhatsApp) dans le top 10. Les habitudes ont en tout cas changé au fil des années, c’est Facebook qui occupait la première place auparavant.

Meta peut au moins se féliciter de son classement aux États-Unis avec l’application Meta Quest à la première place. Il y a visiblement eu beaucoup de casques de réalité virtuelle sous les sapins américains.

Pour ce qui est des applications payantes en France, l’application la plus téléchargée est AutoSleep, qui se veut un traqueur du sommeil. Procreate Pocket et WorkOutDoors sont derrière, suivies par PeakFinder, Baby Phone 3G, Forest, TouchRetouch, Ableton Note, Tgreema (messagerie) et FILCA.