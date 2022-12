Apple TV+ a décidé de faire un cadeau de Noël, à savoir proposer gratuitement le visionnage de quelques-unes de ses séries. On retrouve quatre programmes au total.

Un cadeau de Noël de la part d’Apple TV+

Les quatre séries offertes sur Apple TV+ sont Ted Lasso, For All Mankind, Téhéran, et The Morning Show. Il est bon de noter que la gratuité concerne uniquement la première saison pour chaque programme. Les autres saisons nécessitent l’abonnement classique qui coûte 6,99€/mois. L’offre est valable jusqu’au 2 janvier 2023.

À noter que le catalogue de programmes offerts n’est pas tout à fait le même selon les pays. Aux États-Unis par exemple, on retrouve Planète préhistorique, Trying et Bad Sisters. Apple ne précise pas pourquoi certains pays ont tels programmes offerts et d’autres ont une programmation différente.

Pour profiter de l’offre, il suffit d’ouvrir l’application Apple TV, se rendre dans l’onglet Apple TV+ et visiter la page des programmes offerts. La lecture gratuite de la première saison est alors proposée jusqu’au 2 janvier 2023.