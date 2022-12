TSMC, principal fondeur de puces pour Apple, va démarrer cette semaine la production de processeurs à la finesse de gravure 3 nm. Si l’on en croit Digitimes qui relaie l’info, ces processeurs 3 nm pourraient être les M2 Pro qui équiperont la prochaine génération de MacBook Pro ou de nouveaux modèles de Mac mini. DigiTimes est plutôt précis puisque le démarrage de la production 3 nm est annoncé pour le jeudi 29 décembre. Le même jour et pour l’occasion, TSMC organiserait une cérémonie sur le site Fab 18 du Southern Taiwan Science Park (STSP) ; le 3 nm, ça se fête…

Pour rappel, les processeurs A16 Bionic sont gravés en 4 nm (en fait du 5 nm « amélioré »). Le M2 Pro serait le premier processeur « design by Apple » en 3 nm puis, ce serait au tour du A17 (iPhone 15 Pro). Le M2 Pro équiperait prioritairement les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces (présentés normalement durant le premier semestre 2023) puis possiblement les nouvelles gammes de Mac Studio et de Mac mini. Plus tard dans l’année, Apple dévoilera aussi le M3, là encore gravé en 3 nm.