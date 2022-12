Produit pour Apple TV+, le film Tetris racontera l’histoire de la création du jeu culte. L’acteur Tagon Egerton (formidable dans ) incarnera le rôle titre d’ Alekseï Pajitno, le génial développeur qui a créé Tetris en 1984. Matthew Marsh interprétera Mikhail Gorbachev, le promoteur de pérestroïka. Le film devrait aller au delà de la sphère du jeu vidéo ; l’ambiance tendue de la guerre froide devrait y être retranscrite sans que l’on sache vraiment dans quelle mesure le contexte de l’époque pourra influer sur l’histoire du jeu proprement dit.

Autre information notable, le film de Jon S. Baird (Feed the Beast, Vinyl) sera interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis (non accompagnés d’un adulte) soit la classification R – Rated. Cette classification prévaut pour les films contenant de la violence, des scènes de nudité ou du langage familier, et c’est sans doute ce dernier point qui vaut à Tetris la mention R. Tetris n’a pas encore de date précise de sortie, mais l’on sait tout de même que le tournage est terminé depuis plus d’un an et qu’il sera disponible sur Apple TV+ en 2023.