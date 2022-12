Enfin disponible depuis le mois d’octobre, Torchlight Infinite (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) n’a pas fini de faire couler de l’encre, mais cette fois pour de bonnes raisons. La prochaine saison Blacksail débarque en effet dès le janvier prochain et avec elle une énorme valise de nouveaux contenus. Au programme, le scénario Void Sea qui permettra aux joueurs de gagner des butins avec des affixes spéciaux « Void Sea Night Flame » lors de la défaite de monstres sur la carte Netherrealm. Juste après avoir vaincu le boss final de cette nouvelle trame, il sera possible d’utiliser une Void Sea Night Flame afin de briser le sceau et débloquer un spécial Seal Whisper. 6 sceaux brisés, et vous pourrez visiter le port de Void Sea End afin de défier la boss « Bride of Void Sea » et tenter de voler son trésor. En cas de victoire contre cette dure à cuire, le joueur aura (peut-être) droit à une invitation pour la mer du Vide, là où se cache le Lord of Void Sea, le gros bosse de fin de saison (butins légendaires à la clef en cas de victoire)

La saison Blacksail proposera aussi deux nouveaux objets – Hero Relics (reliques de héros) et Hero Memories (mémoires de héros) – ainsi que 5 nouvelles compétences principales: Moon Strike, Howling Gale, Thunder Slash, Blazing Bullet et Haunting Abomination. La saison Blacksail sera ouverte à partir du 12 janvier 2023.