Souvent moqué (parfois à juste titre), Siri fait l’objet de comparatifs réguliers… qui prouvent à chaque fois qu’il n’est pas si tricard que cela. C’est une nouvelle fois le cas avec le dernier comparatif mené par MKBDH. Le célèbre youtubeur oppose les 4 principaux assistants du marché (soit Google Assistant, Siri, Alexa et Bixby) et une fois encore, Siri termine à la seconde place derrière Google Assistant (bon premier), juste devant Bixby (qui a beaucoup progressé), Alexa d’Amazon terminant à la dernière place. L’assistant d’Apple continue de bugger sur la gestion de plusieurs minuteries, plante parfois sur des questions toute simples, ne sait pas prendre un selfie à la voix (il se contente de lancer l’app photo), et se déconnecte à de rares occasions, mais au global, il fait donc mieux que deux des 4 assistants du marché. Pas glorieux, mais pas infâmant non plus.



De toute façon, on voit mal comment ces assistants, Google assistant compris, pourront résister à la vague des nouvelles IA conversationnelles, beaucoup plus pointues et à qui il ne manque souvent que la parole (le mode textuel est privilégié). chatGPT (fondé sur OpenAI, la société d’Elon Musk) est sans nul doute l’avenir de l’assistant connecté, et ce ne sont pas quelques rustines et serveurs supplémentaires qui pourront y changer quelque chose…