Superbe Visual Novel plébiscité par les joueurs (notamment sur Steam), ERROR143 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) nous embarque avec un minimum d’effet d’épate dans une histoire peu commune: « Votre rival vient de vous battre dans une compétition de piratage. Alliez-vous être une personne saine d’esprit et laisser passer ça ? Et BIEN NON ! Vous piratez sa base de données et lui laissez un petit message prouvant votre supériorité. » Rajoutez à cette trame de départ une grosse pincée de romance, une direction artistique de toute beauté (les illustrations subtilement animées sont un plaisir des yeux), une BO prenante (signée Hella oop entre autres…) ainsi que des voix enregistrées très crédibles, et vous tenez là l’une des pépites indé de cette année 2022, désormais jouable au creux de la main, sur son iPhone !



Le seul défaut véritable ce jeu très élégant est sans doute sa durée de vie, qui oscillera entre 1 et 3 petites heures selon votre niveau et surtout vos choix dans l’aventure. ERROR143 propose tout de même 3 fins différentes (une mauvaise, une bonne et une « proposition »), ce qui peut donner envie de refaire l’aventure plusieurs fois…