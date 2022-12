L’analyste Ming Chi Kuo, généralement de très bonne source concernant le lancement des prochains produits Apple, croit avoir quelques billes fraîches sur l’iPad mini. Pour Kuo, il n’y a strictement aucune chance que l’iPad mini soit un jour remplacé par un modèle pliable, ne serait-ce que pour une question de coût de production et donc de prix final : l’iPad mini est un appareil qui doit rester accessible au plus grand nombre, ce que ne pourrait pas être un iPad pliable. L’analyste est ici en désaccord avec certaines rumeurs récentes qui affirment qu’un iPad pliable au format de l’iPad mini (une fois fermé) pourrait in fine remplacer le mini dans la gamme iPad.

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022