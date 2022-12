Serait-ce un signe que la production retourne à son état « normal » ? Toujours est-il que si l’on en croit les petits calculs des analystes de JP Morgan, les délais de livraison s’améliorent du côté des l’iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Ces mêmes modèles sont aussi nettement plus disponibles en boutique (chez les opérateurs ou dans les Apple Store). Globalement, les délais de livraison (à la 16ème semaine après lancement) sont de 4 jours pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Une semaine avant, ces délais étaient même de un jour seulement ! Les délais de livraison actuels sont identiques à ceux de l’iPhone 13 (à la même période post lancement).

Les iPhone 14 Pro et Pro Max voient leurs délais de livraison passer de 25 à 22 jours sur une semaine (à la 16ème semaine après lancement). Cela reste toujours plus élevé que ce qui était constaté avec la génération d’iPhone 13 Pro/Pro Max, mais la situation semble s’améliorer assez rapidement. Les différences de délais sont minimes au plan géographique : 4 jours de délais de livraison pour les iPhone 14/14 Plus aux US, 6 jours en Chine et en Europe.