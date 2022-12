Apple a réussi à augmenter sa part de marché en Chine avec les iPhone, bien que les ventes ont connu une baisse. Il faut dire que le constructeur s’en sort mieux que les autres, ce qui lui permet d’être gagnant à l’arrivée.

Selon la banque d’investissement J.P. Morgan et de l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications, les expéditions d’iPhone ont diminué d’environ 14% si les données de septembre et d’octobre 2022 sont agrégées pour tenir compte des dates d’expédition plus tardives de l’iPhone 13 Pro en 2021. Sans ces données agrégées, les expéditions d’iPhone affichent une baisse de 30% en glissement annuel en octobre.

Cette donnée notable de -30% indique que la demande était plus élevée en octobre 2021 grâce à la date de sortie de l’iPhone 13 fin septembre contre mi-septembre pour l’iPhone 14.

Malgré cette baisse, Apple a vu sa part de marché en Chine augmenter d’environ 1% d’une année sur l’autre. En 2021, la société était à environ 21% de part de marché et se veut à 22% de part de marché en 2022. Cela est dû au fait que le marché chinois des smartphones a vu la demande diminuer globalement de 18% d’une année sur l’autre. Comme la demande d’iPhone a diminué à un rythme plus lent, Apple a pu prendre plus de parts de marché.

D’autre part, les smartphones 5G ont représenté environ 80% des expéditions totales en octobre. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 79% d’expéditions en octobre 2021. Les données pour novembre et décembre ne sont pas encore publiées.