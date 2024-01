Pour IDC, l’iPhone a dominé l’année 2023 en Chine, mais à peine de quelques « pouillèmes » de pourcentages devant ses concurrent directs Honor, OPPO et Vivo. Si Canalys est d’accord sur le constat global, soit une domination du marché chinois pour l’iPhone, la société d’analyse estime que l’écart entre Apple et ses poursuivants est beaucoup plus grand. Ainsi, sur l’ensemble de l’année, Canalys estime qu’Apple a écoulé 51,8 millions d’iPhone en Chine, permettant ainsi au californien de capter 19% de parts de marché dans le pays, loin devant les 16% de Pdm de Vivo, Honor et Oppo (qui se tiennent dans un mouchoir de poche). Les ventes d’iPhone n’ont pourtant progressé que d’1%, mais Apple a bien été aidé par la dégringolade de vivo (-15%), OPPO (-13%), Honor (-17%), et Xiaomi (-8%).

Et contrairement encore à ce qu’affirme IDC, l’iPhone aurai encore plus cartonné lors du quatrième trimestre 2023, avec notamment une progression des ventes de 6% et surtout une part de marché de 24% ! 17,5 millions d’iPhone auraient été écoulés en Chine durant ce trimestre, très loin cette fois devant les 11,7 millions de ventes d’Honoré, les 11,3 millions de vivo et les 10,4 millions de Huawei, qui revient en effet en force après quelques années de galère.

Apple parviendra t-il a garder le même rythme en 2024 ? Le regain de forme de Huawei constituera t-il un frein pour la croissance de l’iPhone ? Le suspens est intenable (ou pas).