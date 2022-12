Le « timing » est parfaitement raccord : on apprenait il y a quelques jours que LG Innotek planchait sur une nouvelle génération de capteur photo à gros zoom, capteur destiné dans un premier temps à l’iPhone 15 Pro. Outre sa grande capacité de grossissement, ce capteur aurait la particularité d’être plus fin et de ne pas (trop) dépasser du bloc photo à l’arrière du smartphone.

Et que nous annonce LG Innotek hier ? Un capteur photo à zoom optique entre 4x et 9x utilisable aussi bien en photo qu’en vidéo et surtout fabriqué dans un composant qui permet d’affiner le capteur au point que ce dernier ne dépasserait plus du bloc photo ! A noter que ce composant est le même que celui utilisé dans des appareils de type Reflex et que sa structure permet de passer rapidement d’un niveau de zoom à l’autre, et ce avec une grande précision. LG Innotek précise en outre que ce capteur est compatible avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui ne signifie pas pour autant qu’Apple ne sera pas dans les premiers servis…

D’autres informations plus détaillées sur ce capteur téléobjectif seront dévoilées lors du prochain CES de Las Vegas.