romot (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), est un jeu de lettres pas tout à fait comme les autres. Le but du jeu est simple puisqu’il s’agit de découvrir le mot secret du jour (chaque jour un nouveau mot) en tentant de s’en approcher le plus possible… au plan sémantique (par exemple chaise et tabouret, ou bien encore vache et bœuf ne sont pas les mêmes mots et ont cependant un sens proche. Le joueur doit donc écrire des mots les plus proches possibles (en terme de sens donc) du mot à trouver, l’objectif étant d’affiner cette recherche jusqu’à trouver le mot secret. Voilà qui nous change du Pendu.

Point intéressant, le score de rapprochement sémantique entre le mot du joueur et le mot secret est attribué… par une intelligence artificielle (sans doute de type conversationnelle). La réalisation du titre est ultra sobre, ce qui va plutôt bien avec le principe du jeu, et il faut bien admettre que le principe du jeu en lui-même s’avère assez vite addictif. Une bonne pioche…