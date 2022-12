Plusieurs mois après le lancement de l’iPhone 14 Pro, on en apprend encore sur la conception et la fabrication du précieux. Samsung s’est chargé de la production des dalles OLED des iPhone 14 Pro, mais sous la pression d’Apple a utilisé un équipement à jet d’encre (inkjet) pour l’ensemble du processus de fabrication de ces dalles. L’équipement à jet d’encre a ainsi été utilisée lors du procédé d’encapsulation des électrodes de contact à couche mince (Y-OCTA). Dans le cas de l’iPhone 14 Pro, cette technique de fabrication était nécessaire puisque le trou dans l’écran (pour le capteur photo en façade) est forcément percé en post-processus et que la couche mince d’encapsulation ne doit pas être endommagée durant cette étape sous peine de détériorer la couche OLED située en dessous.

Samsung a donc conçu un équipement à jet d’encre permettant de créer une zone « étanche » entre le trou de l’écran et la dalle environnante. Une technologie d’encapsulation au laser est venue terminer cette phase de production particulièrement sensible. A noter que tous les équipements utilisés lors de la production des écrans d’iPhone 14 Pro ont été fabriqués par SEMES, une division de Samsung Electronics.