« Fun fact » : depuis l’an 2001, chaque année, Apple dévoile au moins un nouveau modèle de Mac lors du quatrième trimestre. Cette « tradition » commerciale a commencé avec la présentation et la commercialisation de l’iBook G3 en 2001 et s’est poursuivie les années suivantes… sauf en cette année 2022. La dernière nouveauté Mac est en effet le MacBook Air M2, disponible à la vente depuis le 15 juillet dernier. Il va donc falloir être patient puisque le prochain modèle de Mac « pressenti » ne serait autre que les MacBook Pro 14 et 1- pouces, eux aussi équipés de la puce Apple Silicon M2.

Initialement, des rumeurs indiquaient que ces deux modèles seraient présentés avant la fin de l’année en cours, mais Apple n’est visiblement plus trop pressé de modifier son catalogue. Il faut dire que les ventes de Mac sont au plus haut (avec même de gros gains de parts de marché aux Etats-Unis et en Europe), une situation qui aura peut-être poussé Apple à être plus attentiste ; les nouveaux modèles seront sans doute présentés lorsque les ventes des modèles actuels montreront quelques signes de faiblesse, ce qui pourrait bien arriver dès le premier trimestre 2023. Si l’on en croit l’analyste Mark Gurman, Apple profiterait aussi du Q1 2023 pour dévoiler des versions « mis à jour » du Mac mini et du Mac Pro (autre modèle pourtant pressenti pour la fin 2022).