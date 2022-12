Apple dispose d’un data center à Viborg au Danemark et celui-ci va aider au système de chauffage urbain afin de chauffer les foyers à proximité. L’annonce initiale a eu lieu en 2017, mais elle sera seulement une réalité en 2023.

Le projet d’Apple avec son data center danois

En 2017, Apple a proposé un plan pour renforcer le respect de l’environnement de son data center au Danemark, alors tout neuf. En plus de l’alimenter entièrement en énergie renouvelable, la chaleur excédentaire serait capturée et alimenterait un système de chauffage local pour la ville voisine. Voici ce qu’indiquait la société :

Nous construisons actuellement un nouveau data center fonctionnant à 100% à l’énergie renouvelable dans la région centrale du Jutland au Danemark. En raison de sa proximité avec l’une des plus grandes sous-stations électriques du Danemark, le data center n’aura pas besoin de générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au diesel et doivent être testés et brûlés périodiquement. L’installation est conçue pour capter la chaleur excédentaire de ses équipements et l’acheminer vers le système de chauffage urbain local afin de contribuer à chauffer les foyers de la communauté.

Le problème est que le projet n’est pas simple à mettre en place pour diverses raisons. Ce n’est donc pas une réalité, mais ça le sera en 2023. Apple a fait savoir au Wall Street Journal qu’il était en discussions avec les autorités danoises pour que tout se mette en place. La guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l’énergie ont poussé Apple et d’autres à faire le nécessaire pour que le projet devienne une réalité.

« La pression est de plus en plus forte », a déclaré Niels Fuglsang, un membre danois du Parlement européen qui dirige les négociations sur la législation relative à l’efficacité énergétique. « Si nous pouvons nous assurer d’utiliser la chaleur des data centers, nous pouvons économiser sur nos factures d’énergie et faire quelque chose de bien pour le climat ».