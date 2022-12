Une étude menée par des chercheurs à l’université de Waterloo au Canada révèle que l’Apple Watch peut prédire avec précision les niveaux de stress des porteurs de la montre.

En utilisant le capteur pour réaliser l’électrocardiogramme (ECG) avec l’Apple Watch Series 6, les chercheurs ont constaté qu’il existait une association entre les données de l’ECG, notamment la capacité d’accélération et de décélération du cœur, et les niveaux de stress déclarés par les participants au moment où les relevés ont été effectués. Des algorithmes d’apprentissage automatique ont ensuite été développés à partir de ces informations pour créer un modèle de prédiction.

Les modèles de stress ont un haut niveau de précision, mais un rappel plus faible. L’étude conclut que l’Apple Watch a un potentiel prometteur pour la prédiction du stress, et propose que puisque l’appareil recueille des informations supplémentaires sur la santé, telles que des informations sur le sommeil et l’activité, encore plus de points de données pourraient être intégrés dans les modèles de stress pour augmenter leur précision prédictive.

Selon les chercheurs, l’Apple Watch pourrait être utilisée pour faciliter les soins de santé mentale, en proposant des activités comme des exercices de respiration pour compenser les signaux de stress, en réagissant rapidement aux changements de santé mentale. Des appareils comme ceux de Samsung, Fitbit et Garmin proposent déjà une fonction d’évaluation du stress, mais Apple n’a pas encore intégré une telle fonction dans son application Santé.