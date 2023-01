Stardew Valley (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad), le jeu le plus rentable de l’histoire du jeu vidéo (ratio coût/chiffre d’affaires) va bientôt avoir droit à la mise à jour massive 1.5. Cette énorme mise à jour était annoncée pour la fin 2022, mais Eric Barone a confirmé que cette dernière lui avait demandé un peu plus de travail que prévu et qu’il lui faudrait une bonne semaine supplémentaire pour assurer une qualité optimale, sans compter que le développeur travaille en parallèle sur son prochain titre, Haunted Chocolatier.



Stardew Valley 1.5 proposera une fin alternative, un mode coopération en écran partagé, la possibilité de déplacer les lits, des options de jeux avancées, etc… Pour rappel, Stardew Valley propose de gérer une ferme avec une grosse mécanique RPG, le tout dans un open world de type persistant. Couvert de prix et d’éloges, Le jeu culte d’Eric Barone est un titre à avoir absolument dans sa ludothèque, pour peu bien sûr que l’on accroche au genre. Stardew Valley 1.5 devrait être disponible dans l’App Store dans le courant de la semaine prochaine.