Après les dernières bulles de champagne, vous reprendrez bien une augmentation de tarif pour ce début d’année ? Décidément incorrigible, Apple annonce en effet qu’à la date du 1er mars prochain, les tarifs de remplacements des batteries d’iPhone, d’iPad et de Mac augmenteront de 30% en moyenne (!!!), soit 24 euros de plus sur le changement de batterie d’un iPhone (qui coûte généralement 80 euros), 40 euros supplémentaires pour un iPad, et jusqu’à près de 150 euros pour le changement de batterie d’un Mac ! « For the rest of Us » devient plus que jamais « For the richest of Us ». Vu les prix pratiqués par le SAV d’Apple (qui concernent ici les frais de changement de batterie hors garantie), il va sans doute devenir nettement plus intéressant de passer par des réparateurs tiers (peut-être est-ce dailleurs ce que désire Apple…).

Avec cette nouvelle douloureuse, on ne peut vraiment pas dire qu’Apple fait le moindre « cadeau » à ses clients en plein contexte d’inflation galopante. Pour une société pesant pas moins de 2000 milliards de capitalisation, il y a de quoi l’avoir mauvaise.