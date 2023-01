Les informations du côté de Foxconn sont de plus en plus positives pour Apple. Il y a quelques jours, on apprenait que la production d‘iPhone 14 Pro était revenue à 70% de sa capacité initiale, une belle évolution par rapport aux 30% de capacité de la fin novembre/début décembre. Le fournisseur chinois a encore donné un gros coup de collier des derniers jours (et sans doute multiplié les primes pour motiver les employés), tant et si bien que si l’on en croit plusieurs sources, la production serait désormais à 90% de ses capacités optimales ! Pas moins de 200 000 salariés seraient actuellement au travail sur le site, largement au delà des quelques dizaines de milliers de salariés qui étaient restés en poste au plus fort des émeutes de novembre-décembre.

Pour autant, tout n’est pas encore gagné pour Apple. Il sera de toute façon difficile de récupérer les pertes de production de ces dernières semaines (soit 10 à 20 millions d’iPhone), sans compter que la Chine est passée brutalement d’une politique de confinement anti-Covid ultra sévère à un laisser-faire généralisé qui fait peser d’autres menaces (multiplication des cas contact, employés malades en plus grand nombre, etc.).