Hover League (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ne prétend pas être un concurrent sérieux du mythique Wipeout de la PlayStation, mais la patte graphique et la réalisation globale de ce titre ont un je-ne-sais-quoi, un charme presque suranné, qui nous a finalement plutôt séduit. Les courses en ligne permettent d’affronter d’autres joueurs du monde entier, mais en mode « ghost » visiblement, ce qui signifie que l’on peut sortir d’une course à tout moment sans commettre réellement d’incivilités (pas de courses multi « en direct »). 10 personnages et 5 véhicules sont disponibles, et l’on pourra participer à 6 ligues, avec divisions et classements. Pas si mal pour un petit jeu indé que l’on devine développé avec trois bouts de ficelle.



A noter enfin que les circuits changent tous les jours, ce qui apporte un peu de variété. Enfin, le gameplay est tout à fait correct et réactif (ce qui n’est pas évident pour un jeu de ce type sur mobile) et la prise en main conviendra aux joueurs les plus casus (non, ce n’est pas un reproche…).