Le site The Information a quelques nouvelles fraîches concernant le premier casque VR qu’Apple devrait commercialiser d’ici quelques semaines/mois désormais. Ainsi, on apprend qu’il sera peut-être nécessaire de disposer, en sus du casque VR, d’AirPods Pro pour la partie audio. La puce H2 des AirPods Pro disposerait en effet d’un mode « secret » pour l’écoute à très faible latence, et cette puce travaillerait en collaboration avec la puce H2 du casque lors d’une plongée en VR. La synchronisation des deux puces et ce mode très faible latence permettraient de parfaitement « caler » l’image VR sur le son. Les AirPods Pro seraient obligatoires pour les usages de communication sous le casque (iMessage en VR est donc probable aussi).

En outre, Apple ferait en sorte de mettre à jour sa gamme AirPods pour le lancement du casque afin que la plupart des modèles disposent d’une puce H2 et soient donc compatibles avec le nouvel accessoire d’Apple. Plus surprenant, la couronne de l’Apple Watch permettrait de basculer en mode passthrough (réalité augmentée). The Information croit aussi savoir qu’un bandeau alternatif spécial sera disponible pour les développeurs; Ce dernier serait nécessaire pour connecter l’appareil à un Mac. Ce bandeau blindé d’électronique (et disposant de sa proper batterie) ne sera pas disponible pour le grand public. Le site confirme aussi des informations déjà connues, comme l’écran 4K micro-LED (pour chaque œil), un capteur de face-tracking, une douzaines de capteurs et caméras ainsi qu’un processeur M2. Concernant les services, le jeu ne serait pas l’argument principal du casque VR, mais la firme de Cupertino développerait une killer-app de vidéoconférence.

Enfin, le design du casque d’Apple serait épuré, avec un châssis composé d’aluminium, de verre et de fibre de carbone. Le casque VR d’Apple serait proposé à la vente à près de 3000 dollars.