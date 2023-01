Apple Arcade avance ses pions pour janvier… et l’on ne peut pas dire qu’Apple soit pressé de sortir de la catégorie casu. Au programme, XOXO, un jeu de romance et d’aventure – dont les mini-scénarios semblent sortir tout droit d’un roman Harlequin – qui sera disponible dans Apple Arcade le 6 janvier, Illustré, un jeu de puzzle assez original puisque la réalisation de chaque scène permet de raconter une histoire (13 janvier), Pocket Card Jockey: Ride On!, un mixe étrange entre le jeu de couse de chevaux et le solitaire qui tentera de nous convaincre le 20 janvier, et Squiggle Drop, un jeu de puzzle basé sur des mécaniques et un moteur physique (le 27 janvier dans Apple Arcade). Pour être tout à fait honnête, il n’y a pas là grand chose qui nous donne une envie folle (ou une envie tout court) mais il faudra bien faire avec en attendant des titres un peu plus ambitieux.

Illustré, un jeu de puzzle avec une trame narrative

Pocket Card Jockey: Ride On, un mixe entre le jeu de course de chevaux et le solitaire