Ricky Strauss, qui était auparavant le président du contenu et du marketing de Disney+, a rejoint Apple TV+. Il a commencé travailler chez le service de streaming d’Apple selon The Hollywood Reporter.

Ricky Strauss a rejoint l’équipe de Disney+ en juin 2018, signalant que le groupe était sérieux quant à l’évolution de l’entreprise vers le streaming. Il a ensuite occupé le poste de président du marketing pour Walt Disney Studios, où il a notamment travaillé sur Star Wars : Le Réveil de la Force, Rogue One : A Star Wars Story, Avengers, Captain America : Civil War, Les Gardiens de la Galaxie, Le Livre de la Jungle, Cendrillon, Maléfique, La Belle et la Bête, La Reine des neiges, Vaiana, la Légende du bout du monde et Les Indestructibles 2. Leur succès a fait du responsable l’une des figures les plus respectées de l’industrie cinématographique.

Chez Apple TV+, Ricky Strauss dirigera les campagnes de marketing grand public, la publicité créative, les médias et les promotions pour les séries et films originaux de la plateforme de streaming. Il rejoint le service de vidéo dirigé par Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, ainsi que l’équipe de communication marketing d’Apple sous la direction de Tor Myhren.

La page LinkedIn du nouveau responsable n’a pas encore été mise à jour, mais le sera prochainement.