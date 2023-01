Apple TV+ commence 2023 en annonçant une nouvelle série qui pour nom Shape Island et qui se veut en stop-motion. Elle sera disponible dans un peu plus de deux semaines sur la plateforme de streaming.

Shape Island se base sur la trilogie de livres d’images Shapes de Mac Barnett et Jon Klassen, qui a connu un succès international. Cette nouvelle série animée en stop-motion se déroule sur une île charmante et invite les téléspectateurs à rejoindre le sérieux Carré, l’intrépide Cercle et l’astucieux Triangle dans leurs aventures loufoques alors qu’ils déterrent du plaisir, cherchent des réponses et renforcent leur amitié — tout en apprenant à naviguer entre leurs différences respectives. Le contenu montre aux enfants que l’amitié peut prendre de nombreuses formes.

Le casting vocal anglais comprend Yvette Nicole Brown, Harvey Guillen, Scott Adsit et Gideon Adlon. Il n’y a pas encore d’informations concernant le casting vocal français (ou celui d’autres langues d’ailleurs.

La série a été co-créée par les auteurs Mac Barnett et Jon Klassen, qui sont producteurs exécutifs aux côtés de Kelli Bixler et Drew Hodges du studio Bix Pix Entertainment. Pour sa part, Ryan Pequin est le co-producteur exécutif et le scénariste en chef.

La série Shape Island sera disponible sur Apple TV+ dès le 20 janvier. Il n’est pas précisé si tous les épisodes seront disponibles d’un coup ou si ce sera un par semaine.