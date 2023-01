Le site The Information n’en finit plus de détailler les spécifications du futur casque de réalité mixte d’Apple. Récapitulons donc ce que l’on sait déjà : le casque AR/VR d’Apple fonctionnera sous le système d’exploitation RealityOS, ressemblerait à des lunettes de ski (en plus design et avec du carbone, de l’aluminium et du verre comme matériaux externes), et ne pèserait pas plus de 300 ou 350 grammes. Les lentilles pancake (plates donc) surplomberaient deux écrans 4K micro OLED signés Sony et une douzaine de caméras et capteurs permettraient d’assurer les fonctions d’eye tracking et de face tracking. L’appareil embarquerait un processeur de type M2 (peut-être custom) et 8 Go de RAM. Enfin, un bandeau-ceinture contiendrait la batterie (petite déception). Quant au prix, il avoisinerait les 3000 dollars.

Passons aux dernières fuites. Le bandeau-ceinture avec batterie intégrée serait aussi disponible pour le grand public (pas seulement pour les devs donc) et assurerait une autonomie de 2 heures à minima. La batterie externe et le casque seraient reliés entre eux par un câble MagSafe. Le casque disposerait en outre d’un écran externe pour afficher les expressions de l’utilisateur (au niveau des yeux) et ainsi permettre une communication moins « cringe » en mode AR. Cet écran externe serait moins défini que les dalles internes et sa fréquence de rafraichissement serait aussi abaissée par rapport à la fréquence des deux dalles 4K.

La fonction d’eye tracking permettra l’affichage fovéal – meilleur niveau de rendu 3D sur la zone de l’image VR observée par l’utilisateur, ce qui économise de la ressource en calcul – et sera utilisée pour récupérer les expressions affichées sur l’écran externe et celles de notre avatar VR. L’eye tracking servira enfin à valider l’identité de l’utilisateur, pour lancer sa session VR ou valider un achat par exemple (via la reconnaissance de l’iris). Le casque devrait aussi intégrer deux capteurs Lidar, à courte et moyenne portée, de façon à obtenir une carte 3D hyper précise de l’environnement direct de l’utilisateur. Deux des caméras intégrées au casque captureront les mouvements des jambes de l’utilisateur, ce qui signifie que les avatars VR auront eux aussi des jambes (à contrario donc des avatars du Meta Quest).

Toujours sur la partie technique, le casque Apple VR disposerait de deux processeurs, soit la puce principale baptisée Staten (en fait un M2 probablement custom) ainsi qu’ une puce ISP surpuissante (nom de code Bora) gravée en 5 nm, et dont le rôle consisterait à traiter les images/données capturées par les 12 caméras/capteurs du casque.