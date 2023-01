Apple annonce Operation: Tradebom, un nouveau podcast qui va se consacrer à l’attentat du World Trade Center ayant eu lieu en 1993. Il y aura neuf épisodes au total, avec les deux premiers disponibles le 9 janvier.

Huit ans avant le 11 septembre, les enquêteurs de la Joint Terrorism Task Force (JTTF) de New York, une équipe hétéroclite de gratte-papiers du FBI et de détectives de la police de New York, se sont retrouvés à mener un nouveau type d’enquête internationale, qu’ils ont appelé l’opération Tradebom. Un groupe d’hommes a fait exploser une bombe dans le garage situé sous le World Trade Center dans l’intention de faire tomber la tour Nord dans la tour Sud. À l’époque, il s’agissait du plus grand engin explosif improvisé jamais déclenché sur le sol américain, laissant derrière lui un cratère de 30 mètres de profondeur sur cinq étages. L’explosion a tué six personnes et en a blessé des milliers. Mais cette histoire a été éclipsée par ce qui a suivi : le 11 septembre, deux guerres du Golfe et une guerre sans fin en Afghanistan.

Le podcast Operation : Tradebom retrace la traque du cerveau de l’attentat, alors que les membres du JTTF en viennent à une prise de conscience effrayante : ce à quoi ils avaient affaire était bien plus important que ce que l’on pensait, né des tensions de longue date liées à l’exode des États-Unis d’Afghanistan et au traitement des Palestiniens par Israël au Moyen-Orient. Operation : Tradebom révèle les grands acteurs à l’œuvre et les tensions mondiales qui ont entravé les tentatives de prévention d’un futur désastre.

L’écoute du podcast se fera à cette adresse.