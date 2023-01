Le jeu d’aventure point’n click Rocco’s Island: Ring to end the Pain, sorti sur Steam depuis près d’un an, arrive enfin sur mobile dans une Pocket Edition très proche du jeu original (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Dans ce titre à la direction artistique particulièrement soignée, le joueur dirigera les pas d’Evelyn, une ado ayant commis une petite boulette qui la propulse sur une île mystérieuse peuplée de créatures et de personnages fascinants. L’enjeu est lourd puisqu’Evelyn a dans ses mains le destin de l’île aux « 30 millénaires d’histoire » et devra « transformer à jamais les royaumes des Quatre éléments ». Le gameplay est certes classique pour le genre (puzzles + dialogues + recherche d’indices) mais la réalisation générale force le respect (belle BO aussi) sans compter que le scénario sous-jacent à cette quête mystérieuse s’avère très vite accrocheur.

A noter que si Rocco’s Island: Pocket Edition est bien téléchargeable gratuitement, il faudra tout de même débourser une somme (minime) in app afin de débloquer l’intégralité de l’aventure. Une très belle pioche, uniquement jouable sur iOS dans sa version mobile.