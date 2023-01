Beaucoup d’auteurs indépendants ou de petits éditeurs souhaiteraient que leurs livres numériques bénéficient d’une transcription audio (audiobooks), mais l’ajout de la lecture audio a aussi un coût (il faut bien payer le lecteur professionnel), souvent rébarbatif pour un auteur indé. Apple propose donc en toute discrétion l’Apple Books digital narration, soit une fonction de lecture audio… assurée par une intelligence artificielle. La firme de Cupertino a même ouvert une page dédiée à cette nouveauté avec plusieurs démos franchement impressionnantes ! Un catalogue de livres audio utilisant cette technologie est même déjà disponible dans iBooks.

La technologie derrière Apple Books digital narration est décrite succinctement par Apple :« La narration numérique Apple Books associe une technologie de synthèse vocale avancée à un travail important d’équipes de linguistes, de spécialistes du contrôle qualité et d’ingénieurs du son pour produire des livres audio de haute qualité à partir d’un fichier ebook. Apple est depuis longtemps à l’avant-garde de la technologie vocale innovante et l’a maintenant adaptée à la lecture longue durée, en collaboration avec des éditeurs, des auteurs et des narrateurs. »

Sur la page dédiée à cette technologie de synthèse vocale, apple liste les conditions nécessaires pour rajouter une lecture audio à son ouvrage :

« L’ebook doit être disponible sur Apple Books.

Vous devez détenir les droits pour produire le livre audio.

La catégorie principale doit être la romance ou la fiction (les romans littéraires, historiques et féminins sont éligibles ; le fantastique et les thrillers, ainsi que la science-fiction et la fantasy ne sont actuellement pas pris en charge).

Le livre doit être en anglais. »

Les limitations ne sont pas anodine (pas de SF, de fantasy ou de thrillers) et l’on peut se demander si cela n’est pas pour Apple une façon de ne pas marcher sur les platebandes des narrateurs professionnels.