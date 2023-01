Si les derniers films Marvel ont réalisés des résultats décevants au Box-Office, la Maison des Idées s’est bien rattrapée sur le marché mobile, notamment avec Marvel Snap (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) un jeu de carte de type HearthStone qui réalise un énorme carton sur iOS et Android. Si l’on en croit les données fournies par Appmagic, Marvel Snap a récolté pas moins de 30 millions de dollars depuis son lancement au mois d’octobre. Sans surprise, le marché américain se taille la part du lion (17,5 millions de dollars récoltés sur le marché US), suivi de la Corée du Sud (2 millions de dollars), du Japon (1,4 million), du Canada ( 1,2 millions) et de … la France (915 000 dollars).



Conçu par le tandem Ben Brode et Yong Woo, deux des créateurs d’HearthStone, Marvel Snap reprend quelques unes des mécaniques de son illustre ainé mais dans un format plus épuré, les parties ne durant pas plus de quelques minutes. Ajoutez à cela une campagne marketing aux petits oignons (ci-desus le spot pour le marché japonais), des illustrations de cartes vraiment splendides ainsi que de nouveaux contenus tout les mois, et l’on peut dire que Marvel a trouvé la formule gagnante.

Marvel Snap : de nouveaux contenus tous les mois

Surtout, et c’est le plus important : Marvel Snap est réellement un bon jeu de cartes (ultra addictif qui plus est), au point que notre confrère TouchArcade en a fait son jeu mobile de l’année 2022b! Pour une fois que Marvel ne rime pas avec « gamelle »…