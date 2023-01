Apple commence 2023 avec l’annonce de nouveautés pour son service Fitness+. Les utilisateurs vont retrouver un nouveau type d’entraînement appelé kickboxing, un nouveau thème Sommeil pour la méditation, une séance Artiste à l’honneur consacrée à Beyoncé, de nouveaux invités dans « Marcher », ainsi que trois nouveaux coachs.

Le kickboxing arrive sur Apple Fitness+

Les exercices de kickboxing permettent de travailler l’ensemble du corps et de gagner en force, en endurance, en coordination et en équilibre. Dès le 9 janvier, Apple Fitness+ ajoutera Kickboxing, un nouveau type d’entraînement cardio pour faire travailler le corps dans son ensemble. Chaque entraînement se compose d’une suite de mouvements distincts suivis d’une suite finale qui combinera les mouvements venant d’être exécutés dans un intervalle complet d’une minute. Aucun équipement n’est nécessaire, et les séances durent 10, 20 ou 30 minutes. Les entraînements seront animés par deux coachs : Jamie-Ray Hartshorne et Nez Dally, tous deux combattants de Muay Thaï.

D’autre part, un tout nouveau thème de méditation, Sommeil, viendra étoffer la bibliothèque et s’ajouter aux neuf thèmes existants, parmi lesquels Calme, Gratitude, Résilience ou encore Créativité. Cette bibliothèque vise à rendre la pratique de la méditation plus efficace et plus bénéfique. De nouvelles méditations Sommeil seront proposées chaque semaine et chacune des séances pourra être intégrée à une routine de décompression ou d’endormissement.

Fitness+ inaugurera également un nouveau programme, Introduction aux méditations pour le sommeil, qui aidera les utilisateurs à mieux appréhender ces méditations. Ce programme se compose de quatre séances de méditation de 20 minutes qui s’achèvent avec cinq minutes de musique relaxante. Ces séances de méditation, pouvant être suivies dans n’importe quel ordre et à n’importe quel moment.

Du nouveau pour la section Artiste à l’honneur

Aussi, la série Artiste à l’honneur, qui consacre l’intégralité d’une playlist d’entraînement à un artiste, accueille de nouveaux exercices au son des meilleurs titres de Beyoncé. Fitness+ proposera également deux nouvelles collections Artiste à l’honneur, avec les Foo Fighters le lundi 16 janvier et Bad Bunny le lundi 23 janvier.

Autre nouveauté, Fitness+ va proposer de nouveaux épisodes de Marcher, dont le premier accueillera l’actrice Jamie Lee Curtis. Marcher est une expérience audio inspirante sur iPhone et Apple Watch, conçue pour inciter les gens à marcher plus souvent. La nouvelle saison accueillera Amber Ruffin, Jason Segel, José Andrés, Nina Hoss, Colman Domingo, Nathan Chen et Sheryl Lee Ralph.

Enfin, Fitness+ proposera aussi deux nouvelles collections de contenus sélectionnés pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs ou à trouver l’inspiration :