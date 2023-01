Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 3 de sa série Truth Be Told avec Octavia Spencer. Elle fera ses débuts dans 15 jours sur la plateforme de streaming.

Basée sur le roman While You Were Sleeping de Kathleen Barber, la série Truth Be Told offre un aperçu unique de l’obsession de l’Amérique pour les podcasts sur les vrais crimes et met les téléspectateurs au défi de réfléchir aux conséquences lorsque la quête de justice est mise sur la place publique. Dans la troisième saison, Poppy (Octavia Spencer), frustrée par le manque d’attention des médias à l’égard de plusieurs jeunes filles noires disparues, fait équipe avec une directrice d’école peu orthodoxe (Gabrielle Union) pour garder les noms des victimes dans l’œil du public, tout en suivant les pistes d’un réseau de trafic sexuel présumé qui pourrait les avoir piégées.

En plus de Gabrielle Union, la troisième saison marque le retour de Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee et Tami Roman.

La saison 3 de la série Truth Be Told fera ses débuts sur Apple TV+ le 20 janvier. Il y aura 10 épisodes au total, avec un épisode par semaine jusqu’au 24 mars 2023.